Video leek hem aan de schandpaal te nagelen, maar Manchester United-spits Mason Greenwood gaat vrijuit in verkrachtingszaak

Mason Greenwood is door het Engelse gerecht buiten vervolging gesteld. De 21-jarige aanvaller werd beschuldigd van verkrachting en geweldpleging en zat een tijdje in de cel, maar de politie van Great Manchester bevestigt donderdag dat de zaak geklasseerd is.

Het onderzoek tegen Greenwood, speler van Manchester United, werd in januari 2022 opgestart nadat zijn vriendin klacht tegen hem had ingediend. Zij beschuldigde de jonge aanvaller van verkrachting en geweldpleging. Zij deelde via Instagram foto’s van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam die volgens haar door Greenwood zijn toegebracht. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat hij haar min of meer dwingt tot seks.

Eind november zou er een proces volgen maar Greenwood gaat dus vrijuit. Een woordvoerder van de politie verduidelijkte dat “lang is nagedacht over deze beslissing”.

“We hebben de plicht om zaken voortdurend te beoordelen. In dit geval betekende een combinatie van het terugtrekken van kroongetuigen en nieuw materiaal dat aan het licht kwam dat er geen realistisch vooruitzicht op veroordeling meer was. Onder deze omstandigheden hebben we de plicht om de zaak te stoppen. We hebben onze beslissing aan alle partijen uitgelegd. We zouden potentiële slachtoffers altijd aanmoedigen om naar voren te komen en aangifte te doen bij de politie en we zullen vervolgen waar onze wettelijke test wordt doorstaan.”

Mason Greenwood is een jeugdproduct van Manchester United. Begin 2019 maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg. Inmiddels staan er 129 wedstrijden op zijn actief, waarin hij 35 keer scoorde. Vanwege de affaire werd de aanvaller, die in 2020 een eerste cap versierde voor Engeland, door ManU disciplinair geschorst. Hij speelde geen match meer sinds januari vorig jaar. Greenwood heeft bij de Red Devils nog een contract tot 2025.