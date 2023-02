WK-parcours Hoogerheide kent geen geheimen voor de bondscoach: “Mathieu kon in Benidorm ook het verschil niet maken op de balkjes”

Het aftellen is nu definitief begonnen. Vanmiddag mochten in het Nederlandse Hoogerheide de eerste renners over het parcours waarop zondag Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun eigen ‘Rumble in the Jungle’ zullen uitvechten. Maar van een jungle is geen sprake. Het parcours ligt er razendsnel bij en de balken krijgen een cruciale rol toebedeeld.

De balkjes zijn een gespreksonderwerp sinds bekendgeraakte dat ze op een andere plaats in het parcours liggen, dichter bij de finish en dus in het voordeel van wie vlot springen kan. “Er is al veel over die balken gezegd en er gaat nog veel over gezegd worden”, grijnst Sven Nys na enkele rondjes verkennen in het gezelschap van Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. “Niet omdat Adrie (Van der Poel, red) ze daar gelegd heeft, wel omdat ze op een cruciale plek liggen.”

De ligging van de balken is volgens Sven Nys cruciaal. — © BELGA

En ook omdat ze ‘op de limiet hoog liggen’, dixit Nys. “Volgens mij zijn ze 40,9999999 centimeter hoog. In X20 en Superprestige liggen de balken op 35 centimeter, dat springt gemakkelijk. Maar dit zijn nog eens balken zoals ze vroeger lagen: planken, hoog en in een strook bergop. Wie daar met iets meer lef naartoe durft rijden, slaat een kloofje van tien meter.”

En dat kan het verschil maken, denkt Nys. “Moest ik nu nog gekoerst hebben, ik zou hier enorm blij mee zijn geweest. Als ik naar zondag kijk, dan denk ik dat dit in het voordeel van Mathieu is. Mathieu springt op basis van talent, Wout is iemand die het springen heeft aangeleerd. Dat zie je in de snelheid van uitvoering. Mathieu kan twee kilometer per uur sneller over de balken dan Wout. Hoe raar het ook klinkt, maar dat kan zondag het verschil maken. Het verschil tussen die twee is zo klein dat de details zullen beslissen. Ook in de andere categorieën gaan ze een rol spelen. Als Pieterse springt en Van Empel niet… Ook Thibau gaat dit leuk vinden.”

De vraag die op ieders lippen brandt: heeft parcoursbouwer Adrie Van der Poel het parcours gewijzigd in functie van zijn zoon Mathieu? “Hier hebben altijd balken gelegen”, sust Nys. “Nu liggen ze op een andere plaats. In mijn ogen heeft de organisator het recht de balken te leggen daar waar hij wil. Ik heb dus geen enkel probleem met waar de balken liggen, er is geen enkele reden om te jammeren.”

Ook de trap kan cruciaal zijn. — © BELGA

Dat doet ook bondscoach Sven Vanthourenhout niet. “Het is een snel parcours en daarmee is alles gezegd”, aldus de bondscoach. “Er zit niets lastigheid in, niet één bocht ligt moeilijk. Het niveauverschil richting tweede materiaalpost vormt de lastigste strook.”

Het onderwerp ‘balkjes’ wordt schijnbaar vermeden. “Ze liggen inderdaad op een cruciale plaats maar balken zijn altijd cruciaal. Als crosser weet je dat ze er kunnen liggen. Wie mee wil doen op het hoogste niveau, moet over balken kunnen springen. Als daar iemand in de fout gaat, dan wil dat zeggen dat hij onder druk is gezet.”

Dat de balkjes in het voordeel van Mathieu van der Poel zouden zijn, wil de bondscoach niet gezegd hebben. “In Benidorm lagen ze even cruciaal en waren ze lastiger om nemen. En toch heeft Mathieu daar niet het verschil gemaakt. Ergens zal het verschil gemaakt worden maar groot zal het niet zijn.”