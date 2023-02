Klein drama voor PSG: Kylian Mbappé staat drie weken aan de kant en mist Champions League-clash met Bayern

Kylian Mbappé heeft woensdag in de competitiewedstrijd van PSG bij Montpellier schade opgelopen aan de tweehoofdige dijspier van het linkerbeen. Hij staat zo’n drie weken aan de kant. Dat maakte de Parijse club donderdag bekend in een bericht op haar website.

Mbappé moest in Montpellier al na 21 minuten gewisseld worden. De Franse superster leek een spierblessure opgelopen te hebben. PSG-coach Christophe Galtier was na afloop van de partij echter optimistisch. “Het kan een kneuzing zijn of een bloeduitstorting. In ieder geval lijkt het niet heel erg”, liet hij noteren. Zonder zijn aanvaller wonnen de Parijzenaars de partij nog met 1-3.

Mbappé mist door de dijblessure de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, op 14 februari thuis tegen Bayern München. Ook de competitiewedstrijden tegen Toulouse (zaterdag, thuis), Monaco (11 februari, uit) en Lille (19 februari, thuis) en het bekerduel tegen Marseille (8 februari, uit) lijken te vroeg te zullen komen.

PSG zal hopen Mbappé zeker speelklaar te krijgen voor de terugwedstrijd van de achtste finales van het kampioenenbal, op 8 maart in Beieren.