Alex Agnew krijgt een week spreekverbod door stemproblemen: verschillende shows afgelast

Wie de voorbije dagen de nieuwste aflevering van zijn podcast Welcome to the AA beluisterde, kon al horen dat Agnew bijzonder schor is. Afgelopen zaterdag woonde hij de opname bij van De Kastaars in Paleis 12 in Brussel. Toen hij zondagochtend opstond, was zijn stem zo goed als weg. Afgelopen najaar had hij nog af te rekenen met een longontsteking, nu is er volgens zijn management niks ernstigs aan de hand. Maar de dokters hebben wel geadviseerd om zijn stem een week te laten rusten.

Agnew krijgt al ongeveer vijftien jaar begeleiding van zijn stemcoach om zijn stem te verzorgen. Dat is nodig, want het is niet voor het eerst dat de man stemproblemen krijgt. Drie weken voor de première van Larger than life, Agnews grote comedyshow in het Sportpaleis in 2011, liet zijn stem het ook al afweten.

Het optreden dat Alex donderdagavond 2 februari had moeten geven in Brugge, is opgeschoven naar 30 april, en het concert van zaterdag in Lebbeke krijgt 23 juni als nieuwe datum. In totaal zijn vier shows van zijn comedytour Wake me up when it’s over, alsook een concert van zijn The Doors-project het slachtoffer van zijn stemprobleem. Het eerstvolgende optreden dat wel doorgaat, is op 9 februari in Asse.