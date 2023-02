Sven Nys analyseert het WK-parcours in Hoogerheide en schrikt van de balken: “Moest ik terug koersen, zou ik zeggen ‘hallelujah’!”

“Het is in grote lijnen wat we de laatste jaren gewoon zijn van de cross in Hoogerheide”, aldus Nys na zijn eerste verkenning van het WK-parcours. “Ze passeren alleen iets meer langs de VIP-tent. Het weer bepaalt natuurlijk hoe snel ze hier zullen kunnen rijden: nu is het droog en ligt de omloop er dus heel rap bij. Het gras zal nog wel wat verdwijnen waardoor het hier en daar iéts gladder zou kunnen worden, maar ik verwacht weinig lekke banden omdat ze met vrije hoge bandendruk zullen kunnen rijden en we van materiaalpech gespaard zullen blijven.”

Dit WK-parcours draait om de balken, en niet omdat Adrie van der Poel ze er gelegd heeft als parcoursbouwer, weet ook Nys.

“Ze liggen écht op een heel cruciale plek en zijn hoog. Op de limiet, denk ik: 40,9999... centimeter. Heel wat anders dan de balken die we gewoon zijn van de Superprestige of de X2O-trofee tegenwoordig: die zijn 35 centimeter hoog en makkelijk te doen, maar hier liggen ze zoals ze vroeger lagen. Dunne planken, hoog én bergop: dus als ze je met iets meer lef kunt nemen, lig je boven tien meter voor om dan via de trap op de finish af te stevenen. Een finish die overigens ook lichtjes bergop ligt, wat je in de cross bijna nooit ziet. Moest ik terug koersen, zou ik zeggen ‘hallelujah’!”

Is Van der Poel dan lichtjes in het voordeel als betere springer? “Mathieu heeft het talent om over zo’n balken te springen, Wout heeft het aangeleerd. En dat kan echt wel het verschil maken in snelheid van uitvoering: Mathieu kan misschien twee km/u rapper over de balken dan Wout, en dat kan genoeg zijn. Hoe raar het ook klinkt, maar het zit hem in de details. Ik verwacht dan ook pas het verschil in de laatste rondes, voor de toeschouwers gaat het fantastisch zijn.”