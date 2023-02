Anderlecht-coach Brian Riemer is “happy” met Slimani als spits: “We zijn ook geen Chelsea, dat miljarden kan uitgeven”

Happy dat er nog een spits bijkwam vooral. Ook al was het niet plan-A of plan-B en kwam uiteindelijk Islam Slimani, die wel bij Sporting, Leicester en Monaco speelde maar op zijn 34ste op zijn retour lijkt. “Ja, kijk”, zegt Riemer. “Voor Chelsea, dat miljarden kan uitgeven, was het makkelijk, maar voor ons was het een tricky mercato. We wilden niet te veel geld uitgeven en daardoor in een lastig parket geraken. Dat in beschouwing genomen is Islam gewoon een heel goeie optie voor ons. We hebben ons licht opgestoken bij enkele ex-clubs en hadden hem echt niet genomen als we niet dachten dat hij de juiste man was.”

Wat Slimani Anderlecht dan kan bijbrengen? “Hij is vooral een grote, sterke kerel. Met hem in de ploeg heb je een targetman die je in de voeten kan aanspelen en die ervoor zorgt dat het team kan opschuiven. Hij heeft ook présence in de box. Hij is dus een heel ander type dan Benito Raman en dat is wat we wilden. Hij is ook klaar voor de strijd, ja, hij is volledig fit. Al heeft hij enkel nog maar vandaag meegetraind. Of we nóg een spits hadden moeten halen? Neen, dat vind ik niet, want we hebben ook nog Lucas Stassin. We willen onze jongeren ook niet blokkeren.”

Sneer naar Nottingham

Minder happy was Riemer met het afspringen van de transfer van Harry Toffolo (27). Alles was in orde, maar helemaal op het einde weigerde Nottingham Forest de papieren te tekenen. “Dat is het trieste deel van de voorbije mercato”, zegt Riemer. “We hebben ons offensief versterkt maar we wilden per se nog een linksback. Om 23 uur was het ook een done deal, maar door extreem onprofessionalisme van die andere club ging het niet meer door. Jullie weten echter wat er aan de gang is (Anderlecht maakt er een zaak van en stapte naar de FIFA, red.) dus veel meer wil ik er niet over kwijt.”

Toffolo, de linksback die zijn transfer naar Anderlecht lastmjnute zag afspringen. — © NurPhoto via Getty Images

Dat hij dus niet helemaal tevreden kan zijn met het werk van zijn bazen, opperen we. Maar hij springt in de bres voor CEO Jesper Fredberg. “Toen Jesper op 1 januari begon, wilde hij vooral de kern opkuisen, want er waren spelers bij die hier niet wilden zijn. Daar is hij ook prima in geslaagd. Nu werkt hij naar een selectie toe vol mannen die voor deze club willen vechten, maar ook met jongens uit de eigen academie, en ook op dat vlak zijn we goed bezig. Tegen de zomer zullen we zien hoe het verder moet.”

Kana en Delcroix

Over naar de wedstrijd dan. Een trip naar de kust, waar KV Oostende wacht. Na de 4 op 6 tegen Seraing en Antwerp, die weer wat hoop gaf met het oog op de Europe Play-offs, moet Anderlecht eigenlijk opnieuw winnen. “Maar dat wil Oostende ook”, merkt Riemer op. “Kijk, tegen Antwerp hebben we vertrouwen getankt. In het laatste derde van het veld waren we nog niet gevaarlijk genoeg, maar we speelden heel goed. We hebben dus het juiste gevoel te pakken en gaan voor een resultaat. Maar het wordt wel opletten met de agressieve pressing van Oostende. Geen enkele ploeg verovert zoveel ballen op de helft van de tegenstander. Anderzijds geven zij daardoor ook ruimte weg. Daar moeten wij van profiteren.”

Vlak na zijn rode kaart leek Raman al te beseffen dat hij dom geweest was. — © BELGA

“Wij”, dat is dan wel zonder Raman, die door een domme trekfout rood pakte en geschorst is. “Ik heb er met hem nog over gepraat en hij beseft als geen ander hoe dom het was. Maar we moeten het accepteren en doorgaan.” Ook Trebel ontbreekt, want hij viel geblesseerd uit. “Hij heeft een probleem met de hamstrings en het is ook afwachten voor volgende week zondag. Maar echt ernstig is het niet. Ik ben trouwens blij dat hij er nog is, hij blijft een heel goeie kracht.” Ook Ndiaye is niet speelklaar en op Kana en Delcroix is het eveneens wachten. Maar die twee zijn wel op de goeie weg, geeft hun coach aan. “Hun terugkeer is een kwestie van enkele weken. Dat is ook de reden waarom we na het vertrek van Hoedt geen extra centrale verdediger hebben gehaald. Je kan er twee nieuwe kopen, maar dan zit je eind februari misschien weer met een overschot aan spelers. Bovendien horen onze twee titularissen op die positie (Debast en Vertonghen, red.) bij de besten van België.”