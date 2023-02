Ronny Deila kritisch voor bazen na magere transferwinter: “Dan ook niet spreken over titels”

Vier uitgaande transfers, één inkomende: dat is de transferbalans bij Standard na deze winter. Mager? “Ik ben toch niet teleurgesteld”, klinkt het bij trainer Ronny Deila. “Maar dan mag je ook niet verwachten dat we elke wedstrijd zullen winnen.”

“We hadden wel enkele transferwensen, maar die zijn helaas niet uitgekomen”, opende Ronny Deila zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. “Helaas is de financiële situatie van deze club nog niet goed genoeg om zwaar uit te kunnen halen op de transfermarkt. Dus kwam enkel Ibe Hautekiet erbij, die volgens mij wel een versterking is centraal achterin.”

“Niet spreken over titels”

Dat er geen middelen waren om grote versterkingen te halen, werd Deila pas laat duidelijk. “Wij waren spelers aan het scouten zonder te weten welk budget we ter beschikking hadden. Zeker voor onze scouts is dat een moeilijke situatie. In deze club moeten zulke zaken sneller duidelijk worden. Wij moeten weten hoe groot ons budget is en welke doelen daar aan gekoppeld zijn.”

Wat is het grote doel dit seizoen van Deila zelf dan? “De top acht halen”, klinkt het. “Natuurlijk dromen we van een plekje bij de eerste vier en Europees voetbal. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als je kijkt naar de salarislijsten in onze competitie, staan wij daar niet bovenaan. De verwachtingen moeten dan ook op hetzelfde niveau liggen. Als het de bedoeling is om met deze club jonge talenten te ontwikkelen en verkopen, moeten we niet spreken over titels.”

Terugkeer Emond

Het zijn harde woorden van Deila, gericht aan eigenaar 777 Partners. “Toch wil ik ook niet te negatief zijn. Er zijn enkele jongens vertrokken, maar daardoor is de atmosfeer in de kleedkamer ook veel beter. Volgens mij heeft onze selectie op dit moment ook de juiste grootte en balans tussen jong en oud. We hebben veel spelers met veel talent, die nu de kans krijgen om zich te tonen.”

Daarnaast bevestigde Deila dat spits Renaud Emond opnieuw aan het trainen is. “Al komt hij wel van ver, dus zal het nog drie tot vier weken duren tot hij wedstrijdfit is. Maar ik zie hem weer lachen, dat is het belangrijkst. Hopelijk kan Renaud snel weer tonen wat voor een voetballer hij is.”

Dat laatste zal belangrijk zijn voor Standard, zo oordeelt Deila: “We hebben goals nodig. Op dit moment zijn er veel jongens die regelmatig scoren, maar ik verwacht dat mijn spitsen vaker scoren. Op dit moment hebben we te weinig jongens die makkelijk een doelpuntje meepikken. We hebben iemand nodig die het gevaar in de zestien ruikt. Of die er deze zomer dan wel komt? Daar heb ik geen idee van. Garanties van hogerhand heb ik daar niet over gekregen.”