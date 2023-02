Dieven willen inbreken bij liefdadigheidsinstelling, maar dat is buiten non gerekend: “Hoe durf je!”

De Amerikaanse non Mary Johnice kwam na het gebed van vorige zaterdag in actie toen ze lawaai hoorde aan het gebouw van het Response to Love Center in Buffalo. Ze zag dat twee dieven met een ladder het dak waren opgekropen om in te breken. Voor Mary was er maar één oplossing. “Ik pakte de ladder en smeet hem op de grond”, getuigt ze op Facebook nadat haar video viraal ging. “Ze moesten zelf maar een manier vinden om naar beneden te komen.”