Twee op de vijf Belgen kiezen dit jaar voor goedkopere vakantie

Twee op de vijf Belgen zijn van plan om dit jaar een goedkopere vakantie te kiezen. Dat blijkt uit een enquête die uitgevoerd werd naar aanleiding van het donderdag geopende Vakantiesalon in Brussel.

De conjunctuur en de gestegen prijzen zetten de Belgen ertoe aan om voorzichtiger om te springen met het reisbudget. Zo zegt 72 procent van de Belgen meer prijzen te willen vergelijken vooraleer wordt overgegaan tot het boeken van een reis. Toch is bijna de helft van de Belgen (48 procent) van plan om in 2023 uiteindelijk hetzelfde budget te voorzien als de voorbije jaren.

Behalve de prijs (55 procent) blijken ook het weer (43 procent) en de natuur (38 procent) belangrijke factoren bij het vastleggen van een vakantiebestemming. Ook het ontdekken van een nieuwe bestemming (29 procent) wordt vaak als reden aangehaald.

“We stellen ook vast dat de Belgen hun vakantie opnieuw vroeger boeken, in tegenstelling tot de last-minutetrend die er heerste tijdens de pandemie”, zegt Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR).

In Europa is Frankrijk de populairste bestemming voor de Belgen, op de voet gevolgd door België zelf. Spanje, Nederland en Italië vervolledigen de top vijf. Buiten Europa zijn Turkije, de VS, Marokko, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten de meest geliefde bestemmingen.

De bevindingen zijn het resultaat van een online enquête, die in december 2022 door het onderzoeksbureau iVOX werd uitgevoerd bij 1.000 Belgen. De maximale foutmarge bedraagt 3,02 procent. De enquête werd uitgevoerd in opdracht van Fisa, de organisator van het Vakantiesalon, dat nog tot en met zondag 5 februari plaatsvindt in Brussels Expo.