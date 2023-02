Club Brugge-coach Scott Parker komt met slecht nieuws over geblesseerde Ferran Jutgla: “Nog niet zeker voor Union en Benfica”

Dat Jutgla zondag niet kan spelen op Antwerp: daar was al zekerheid over. De Spaanse aanvaller liep een blessure op aan het bekken en zijn buikspieren en is volop herstellende. Maar volgende week volgen ook nog Union én Benfica op zes dagen tijd, en of Jutgla die belangrijke matchen haalt, is nog niet lang niet zeker. “Daar kan ik nog geen uitspraken over doen”, aldus Parker. “We bekijken het dag per dag. Wat we wel zien, is dat Ferran snel herstelt en al mooie vorderingen maakt. Ik hoop alleszins dat hij snel terug is.” De kans is groot dat Yaremchuk dus op de Bosuil start: veel alternatieven heeft Parker niet.

Nog zo’n potentiële starter op Antwerp: Jack Hendry, die ondertussen een week meetraint bij blauw-zwart. “Een aanpassingsperiode had Jack amper nodig, want hij kent het huis natuurlijk”, ging Parker verder. “Het is vooral afwachten waar hij fysiek staat. Daar krijgen we nu steeds een beter beeld van. Dat we op zoek moeten naar defensieve stabiliteit? Daar ga ik volledig mee akkoord. We zoeken die stabiliteit trouwens in alle zones op het veld. We zullen dit weekend afwachten om de knoop door te hakken wie zal spelen.”

“Wissels achterin waren nodig”

Over het feit dat Parker centraal achterin heel vaak wisselt, wist de Engelsman ook een woordje te vertellen. Op Zulte Waregem eindigde Parker met twee andere centrale verdedigers dan het duo dat de match aanvatte. “Dat voelde nodig”, legt hij uit. “Ik leer nog steeds elke dag bij over de spelers. Zo krijg ik steeds een beter overzicht op de ploeg.” Zo vond Parker versterking in januari niet nodig: Club trok enkel een tweede doelman aan met Bursik. “De timing voelde niet juist aan om nu overhaast te beginnen kopen”, zegt hij. “Het is goed dat enkele jongens vertrokken zijn en we met een kleinere groep kunnen werken. Maar we willen vooral onze stempel drukken met de spelers die hier zijn.”

Winst op Antwerp, en Club lijkt weer een beetje gelanceerd. En dan pakt het sowieso punten op twee rechtstreekse tegenstanders, want Gent en Genk kijken elkaar ook in de ogen. Een gouden zaak is mogelijk. “Het kunnen inderdaad drie belangrijke punten zijn, maar dat is élke zege voor Club Brugge”, weet Parker.

