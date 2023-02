Deze dames vieren lijf en liefde met een sensuele boudoirshoot: “Mijn dochter is de enige die op de hoogte is”

Omdat het bijna Valentijnsdag is. Om hun partner te verrassen. Om eens iets voor zichzelf te doen. Om een hoofdstuk in hun leven af te sluiten. Onze vijf lezeressen hebben zo hun redenen om te kiezen voor een sensuele fotoshoot, helemaal in het teken van boudoir. In verleidelijke lingerie, geborduurde kimono’s en speelse shortjes verlaten ze heel even het dagelijkse leven om terug te keren naar het Franse boudoir, het geheimzinnige kamertje, uit de achttiende eeuw. Mais oui, bonjour Boudoir!