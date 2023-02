Populaire ChatGPT krijgt nu ook een betalende versie

De baanbrekende online chatbot ChatGPT, die onder meer teksten kan schrijven aan de hand van artificiële intelligentie, is een grote hit. Binnenkort komt er ook een betalende versie van, maken de makers nu bekend. Voor 20 dollar per maand zal je altijd op het snufje kunnen rekenen.

Een computerprogramma dat je werk voor jou doet? Met ChatGPT lijkt het te kunnen. In november lanceerde OpenAI, een onderzoekslaboratorium voor artificiële intelligentie (AI) in San Francisco, die online chatbot. Via machine learning kan ChatGPT teksten schrijven, bijna alsof ze door een mens gemaakt zijn. Bovendien kan het systeem vragen beantwoorden over de meeste uiteenlopende onderwerpen, helpen met huiswerk, wetenschappelijke teksten of gedichten genereren en nog veel meer.

Nu kondigt OpenAI aan dat er binnenkort ook een commerciële versie van komt: ChatGPT Plus. De gratis versie kan tijdens piekuren maar een beperkt aantal mensen helpen, maar voor 20 dollar per maand (zo’n 18 euro) krijg je constant toegang. Betalende abonnees zullen ook als eerste kunnen profiteren van nieuwe functies en de chatbot zal hen sneller antwoorden. Met ChatGPT Plus hoopt het bedrijf een deel van het geld te kunnen terugverdienen dat in het project geïnvesteerd werd. Maar geen paniek, want ook de gratis versie blijft bestaan.

Hier in België zullen we wel nog even moeten wachten op de betalende versie, want voorlopig is die enkel beschikbaar in de Verenigde Staten. Later zullen ook gebruikers uit andere landen zich kunnen abonneren, zegt OpenAI. Momenteel is er een wachtlijst van geïnteresseerden die in de komende weken toegang zullen krijgen.