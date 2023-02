Gift Orban, het nieuwste geschenk voor de Buffalo’s: “Een explosieve, creatieve killer”

Het gaat allemaal razend snel voor Gift Orban die amper een jaar geleden door Stabaek werd ontdekt in Nigeria. Geen toeval want hun sportief manager gaat jaarlijks hoogstpersoonlijk op zoek naar jong Afrikaans voetbaltalent en spotte de aanvaller tijdens een scoutingstrip in Nigeria. Enkele maanden later ontpopte de aanvaller zich tot een fenomeen en gold hij als de absolute revelatie bij de kersverse kampioen in de Noorse tweede klasse.

De Nigeriaan ontwikkelde zich met negentien doelpunten in amper 24 officiële duels tot een heuse doelpuntenmachine bij Stabaek. “Alles gaat inderdaad snel maar ik werk ook hard en met de hulp van God heb ik veel stappen gezet. Natuurlijk droom ik van de Premier League maar ik wil nu eerst bij Gent mezelf verder ontwikkelen”, aldus de jonge spits die niet meteen hoopte op een transfer tijdens deze wintermercato.

Dinsdag kwam alles in een stroomversnelling: “Eerst trainde ik nog bij Stabaek. Ik kreeg telefoon van mijn makelaar toen ik uit de douche stapte en hij vertelde me dat ik naar België kon. Even later zat ik op een vlucht naar Brussel”, vertelt Orban die zijn ambities niet onder stoelen of banken stopt: “Dit is een topclub. Ik had ook meteen mijn zinnen gezet op Gent. Dit is een enorme kans”, aldus de Nigeriaan die ook bij AA Gent voor doelpunten zal moeten zorgen. Dat schrikt hem evenwel niet af: “Ik ben een buteur, ik leef van doelpunten.”

Conditioneel lijkt hij ook alvast klaar om snel zijn debuut te vieren, misschien zondagavond al tegen titelfavoriet Genk: “Woensdag heb ik al meegetraind. Het ging er heel professioneel aan toe. Ik werkte met Stabaek trouwens ook nog twee oefenduels af en voel me klaar om te spelen als de coach een beroep wil doen op mij. Ik wil de kleuren van de club verdedigen en om mijn plaats op te eisen.”

“Zien een mooie toekomst voor Gift”

Voor Orban kan het dus niet snel genoeg gaan maar volgens Noorse bronnen is er nog wel wat schaafwerk aan de ruwe diamant die Orban momenteel is. Al zullen zijn snelheid en torinstinct toch zijn belangrijkste troeven blijven. In Stabaek ontpopte hij zich dan ook niet toevallig tot “een explosieve, creatieve killer”, zoals Andre Stromnes, sportjournalist bij Budstikka, hem omschrijft. “Het zou me niet verbazen als Gift ook in Gent snel tot scoren komt, zeker als hij gekoppeld wordt aan een fysiek sterke aanvaller die het vuile werk opknapt voor hem.”

Volgens Samuel Cardenas, de hoofdscout van AA Gent, moet de Nigeriaanse spits sowieso wat tijd krijgen om zich aan te passen: “De Noorse tweede klasse is natuurlijk geen topreeks maar we zagen in hem de kwaliteiten van een heel speciale voetballer. Je weet nooit hoe snel iemand went aan een nieuw niveau maar we zien absoluut een mooie toekomst voor Gift.”

AA Gent is dan ook zeker niet over één nacht ijs gegaan, integendeel zelfs: “We volgden hem al vijf maanden en wellicht waren wij de eerste om hem te benaderen”, vertelt Cardenas die zich dan ook goed kon vormen van de kwaliteiten van Gift Orban: “Hij is heel polyvalent en kan zowel achter een spits spelen of zelf in de punt voetballen. Gift is enorm explosief en een echte killer in de box, die perfect tweevoetig is.”