GETEST. Apple vernieuwt HomePod

Apple heeft ook een nieuwe generatie gelanceerd van zijn HomePod, zijn schermloze versie van een centrale hub voor de slimme woning.

De voorganger van de slimme speaker was niet bij ons verkrijgbaar, wél de kleinere uitvoering HomePod Mini (109 euro). De HomePod 2023 of HomePod Gen.2 heeft een cilindervormig design – in wit of zwart – met een geperforeerde stof rondom en een touchbedieningspaneel op de bovenzijde. De speaker stuurt zijn kwalitatieve geluid ruimtelijk de kamer in, met weerkaatsingen tegen de muren. Er kan ook een draadloos stereopaar gevormd worden, maar enkel tussen twee HomePods van dezelfde generatie. De slimme assistent Siri kan uiteraard ook opnieuw met stemcommando’s bediend worden. Apple heeft de nieuwe HomePod o.a. van een krachtigere S7-processor voorzien, de goede geluidskwaliteit nog wat verbeterd, ondersteuning voor Dolby Atmos toegevoegd, alsook nieuwe sensoren die de luchtvochtigheid en de temperatuur kunnen meten. Naast HomeKit is er nu ook ondersteuning voor Matter, de trendy technologie om slimme apparaten van allerhande fabrikanten makkelijk samen te laten werken. (rap)

Prijs: 349 euro