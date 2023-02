Vogelgriep vastgesteld bij dode meeuwen in Brussel: “Bescherm kippen en vogels”

Bij vier kokmeeuwen die dood teruggevonden werden in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Laken is door Sciensano vogelgriep vastgesteld. Dat bevestigt Leefmilieu Brussel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen raadt zeer sterk aan om kippen en vogels zo veel mogelijk preventief te beschermen.

De vier kokmeeuwen vertoonden zenuwsymptomen waardoor er vermoedens waren van vogelgriep. Het nationaal referentielaboratorium voor vogelgriep, een onderdeel van Sciensano, stelde vast dat het wel degelijk om vogelgriep gaat. Het virus is zeer besmettelijk voor vogels en kan in sommige gevallen overgedragen worden naar zoogdieren, zoals bij een vos die zich voedt met zieke of gestorven vogels.

Het virus kan overgedragen worden op mensen bij aanraking met een besmet dier. Leefmilieu Brussel vraagt daarom dat haar medewerkers handschoenen en een mondmasker dragen wanneer ze een dood dier aanraken. Mensen die een dood dier terugvinden, worden gevraagd om het kadaver niet aan te raken en naar het Call Center Influenza te bellen op het gratis nummer 0800 99 777.

Het FAVV is niet verbaasd dat er dode meeuwen worden aangetroffen, want het virus circuleert al een aantal maanden sterk onder wilde vogels. Het raadt aan om preventieve maatregelen te nemen voor pluimvee. Wie thuis kippen of vogels houdt, kan het kippenren best overspannen met netten en het is aangeraden om de drinkbak niet in open lucht te plaatsen.