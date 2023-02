Colruyt scant je winkelkar voortaan met artificiële intelligentie en daar is een goede reden voor

Nu de winst onder druk staat, zijn warenhuisketens op zoek naar innovaties om efficiënter te kunnen werken. Colruyt spant de kroon en lanceert nu een nieuw kassasysteem met artificiële intelligentie. De kassabediende zet nog altijd alles van de ene kar in de andere, maar hoeft niet meer elk product te scannen. Dat doet een camera die boven zijn hoofd hangt in zijn plaats. Maar waarom investeert Colruyt in zo’n vernieuwing? En wat betekent dat voor jou als klant?