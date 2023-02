Meisje (15) haalt in Mechelse school uit met mes en steekt medeleerling (15) in gezicht

In de secundaire school Colomaplus in Mechelen vond donderdagmiddag een steekincident plaats. Een leerling (15) haalde met een mes uit naar een medeleerling. Het slachtoffer (15) liep verwondingen op. De politie heeft de verdachte opgepakt.

De steekpartij gebeurde donderdag rond 12.30 uur op de speelplaats van de school langs de Tervuursesteenweg. Daar kregen jongeren het met elkaar aan de stok. Een meisje van vijftien haalde een mes boven en stak er een medeleerling mee in het gezicht.

Ploegen van de politiezone Rivierenland gingen meteen ter plaatse. “Er is een verdachte gearresteerd en voor ondervraging overgebracht naar het commissariaat”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het slachtoffer is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. “Het meisje liep steekwonden op in het aangezicht, maar ze verkeert niet in levensgevaar. Het slachtoffer was ook bij bewustzijn”, vertelt Van de Sande. Er is een onderzoek opgestart om de omstandigheden van het incident uit te klaren.