Portugees Ruben Guerreiro grijpt de macht na loodzware klim in Saudi Tour : “Ik gunde pokerface Buitrago geen meter ruimte”

Movistar zit in de winning mood. Aanwinst Ruben Guerreiro won de koninginnenrit op Skyviews in een sprint met Davide Formolo en Santiago Buitrago, die dé grote verliezer van de dag werd. Na Fernando Gaviria in San Juan was het al de tweede zege voor de Spaanse Worldtourploeg. En Guerreiro gaat bovendien als leider de slotdag in.

De kans dat de van EF Education-EasyPost overgekomen Portugees vrijdagmiddag ook de Saudi Tour wint, is vrij groot. In de stand heeft hij acht seconden voor op Davide Formolo, terwijl Santiago Buitrago (voor het tweede opeenvolgende jaar op deze berg dé verliezer van de dag) op negen tikken volgt. Formolo (UAE Team Emirates) kon leven met de nederlaag. “De klim was eigenlijk niet lang genoeg om veel te kunnen uitspoken”, stelde de Italaan.

Ruben Guerreiro (28) gaf toe dat hij de klim al verkend had. “Deze zege is voor mijn ploegmaats en ploegleider Yvon Ledanois die me goed gidste. Het is de eerste keer dat ik deze Saudi Tour rijd. De voorbije dagen was het doorlopend wachten, wachten, wachten tot deze klim aankwam. En dan moest ik naar Santiago Buitrago kijken. Hij zat met een pokerface te rijden. Op één kilometer van de finish viel hij aan, maar ik kon hem gemakkelijk pareren en hem in de sprint ook nog kloppen. Ik ben blij dat ik op deze manier bij Movistar kan beginnen. Nu is het aan mij om in de laatste rit ook de klus af te maken en deze Saudi Tour te winnen.”

Zoals verwacht viel de beslissing op de Harrat Uwayrid. Dat is een steile steenpartij die 2800 meter omhoog loopt en die midden de woestijn gemiddeld 12 procent stijgt. Boven heb je de Skyviews die een toeristische trekpleister is maar daar was het de renners die streden om de eindzege in de Saudi Tour niet om te doen.

In tegenstelling tot woensdag speelde de wind dit keer geen rol. Het was niet te warm of te koud in de woestijn die rond Winter Park ook wat oases bevatte.

Op de zware stroken tien kilometer van de streep stond de deur achterin open. Danig zelfs dat sommige renners over de mooie asfaltweg zwalpten.

Op een strook waar het 22 à 23 procent omhoog liep (op 9,5 km) reden Grossschartner, Formolo, Buitrago en Guerreiro weg. Of een tandem van UAE Team Emirates, de gedoodverfde favoriet Santiago Buitrago en de Portugees van Movistar. Een kilometer verder schoot de Oostenrijker Grosschartner eraf, terwijl bij de tussenspurt bergop Guerreiro de drie seconden bonificatie pakte.

Na de zware klim verzette Jonathan Milan op het plateau hemel en aarde om de kloof met de vier leiders (Grosschartner kwam terug) behapbaar te houden, maar uiteindelijk was het vergeefse moeite. En daar treurde de op de baan gevormde Italaan om. “Het was op een gegeven moment te steil voor mij. Ik heb alles geprobeerd om terug te keren”, zei Milan die nog leider is in de puntenstand. Hij zag er net zo ongelukkig uit als ploegmaat Buitrago die de jongerentrui afhaalde. Bahrain Victorious verloor alle kansen op de eindzege.

Drie renners tekenden voor de vlucht van de dag. Het waren Felix Engelhardt van Jayco-Alula, de Kroaat Antonio Baraç van Corratec en de Canadees Nickolas Zukowksy van Q36.5. Eerst was daar ook nog Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff van het Terengganu Poligon bij, maar het ging te snel voor de Thai. Zukowsky hees de vlag als allerlaatste, op twaalf kilometer van de streep. Net vooraleer ze de bergen van Saoedi-Arabië indoken. Bij de eerste meters bergop spatte het peloton uiteen.

Morgen wordt de slotrit gereden naar Maraya, waar Dylan Groenewegen een gooi doet naar een tweede sprintoverwinning. Dat zou Alula goed uitkomen, want deze toeristische regio in Saoedi-Arabië is een belangrijke financiële partner van zijn werkgever. Om die reden deed aanwinst Zdenek Stybar woensdagmiddag ook al een vergeefse poging om alleen weg te rijden diep tegen de streep aan. Alleen moet er rekening gehouden worden met Jonathan Milan die op revanche is belust. Ook al won hij eerder op de week al een etappe. (hc)