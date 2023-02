Lianne Tan sneuvelt in tweede ronde van Thailand Masters

Lianne Tan (BWF 38) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Thailand Masters badminton (210.000 dollar).

De 32-jarige Bilzense moest in haar tweede ronde in de Thaise hoofdstad Bangkok in twee sets (21-13 en 21-17) de duimen leggen voor de Taiwanese Wen Chi Hsu (BWF 16).

Woensdag had Tan in haar eerste ronde in twee sets (21-8 en 21-19) de maat genomen van de Ierse Kate Frost (BWF 168).

Vorige week greep Tan, al jaren de Belgische nummer een, nog naast een ticket voor de hoofdtabel op de Indonesia Masters in Jakarta. Ze was de enige Belgische vertegenwoordiger in Thailand.