Franse leegloop gaat verder: Raphaël Varane (29) zet verrassend punt achter interlandcarrière

“Tien jaar lang mijn geweldige land vertegenwoordigen heb ik als een enorme eer ervaren”, legt Varane uit via sociale media. “Ik heb enkele maanden nagedacht over dit besluit. Het voelt voor mij als het juiste moment om te stoppen.”

In 2018 pakte Varane de wereldtitel met Frankrijk. “Ik zal het nooit vergeten. Ik voel nog dagelijks de emoties van die dag, 15 juli 2018. Dit was een van mijn hoogtepunten van mijn leven.” Maar eind vorig jaar in Qatar werd de finale verloren. “Zelfs na die verloren WK-finale werden we als helden ontvangen. Zulke momenten ga ik zeker missen. Maar de tijd is gekomen om het stokje doorgeven aan een nieuwe generatie.”

Leegloop

Varane is de volgende in het rijtje die stopt als Frans international. Eerder kondigden ook Hugo Lloris (36), Steve Mandanda (37), Blaise Matuidi (35) en Karim Benzema (35) hun afscheid aan.