Kapotte verwarming verplicht Mijnmuseum Beringen deuren te sluiten: “Veel te koud hier”

In Beringen mijn heeft het bestuur van het mijnmuseum beslist om de deuren van het museum te sluiten. Reden is de verwarming die stuk is. Will Vanderheyden, voorzitter van het mijnmuseum, hoopt dat de verwarming ten laatste eind volgende week kan worden gemaakt. “We hebben inderdaad een zware panne aan de gasketel. Die kan niet meer gemaakt worden. Maar moet volledig worden hersteld. Gelukkig hebben we een installeur gevonden die ons op zeer korte tijd kan helpen”, aldus Vanderheyden. “Het museum blijft gesloten tot na de herstelling. Waarschijnlijk eind volgende week. Het personeel werkt thuis. Hier is het veel te koud.”

Het museum blijft gesloten voor individuele bezoeken. Groepsbezoeken zijn nog mogelijk. “Individuele bezoekers komen ook in het museum zelf. De bezoeken in groep volgen een ander parcours en zijn op de koude voorzien. Gisteren nog hadden we individuele bezoekers uit Nederland. Ze mochten gaan kijken maar omdat het zo koud was, onder de 10 graden, hebben we hen het ticket vergoed. Maar vandaag hebben we voor de veiligheid van onze bezoekers toch beslist om de deuren te sluiten zolang de gasketel niet gemaakt is.”

Het mijnmuseum was tijdens de maand januari ook gesloten. “Dat was om de energiekosten te drukken”, aldus Will Vanderheyden. “Onze verwarmingskosten van vorig jaar was zo hoog dat we beslist hadden om de eerste maand van het jaar, een rustige periode, te sluiten. Vorig jaar betaalden we 50.000 euro verwarmingskosten. Dat is ongelofelijk veel geld. En nu zitten we weer met een grote herstellingskost. Gelukkig kunnen we dankzij de goede samenwerking met be-Mine een nieuwe ketel aankopen. We hopen dat de mensen die de komende dagen een individueel bezoek hebben gepland deze uitzonderlijke situatie begrijpen.” (zb)