Thomas Meunier hervat groepstrainingen bij Dortmund

Terzic gaf wel aan dat de competitiewedstrijd van zaterdag, thuis tegen Freiburg, nog te vroeg zal komen voor Meunier.

Meunier speelde niet meer sinds het teleurstellend verlopen WK met de Rode Duivels in Qatar. Hij miste de voorbije weken de overwinningen van de Borussen in de Bundesliga tegen Augsburg (4-3), Mainz (1-2) en Bayer Leverkusen (0-2). Dortmund klom daardoor naar de vierde plaats in de tussenstand, met 34 punten na 18 speeldagen. Tegenstander Freiburg is vijfde, ook met 34 punten.

Meunier zag dinsdag landgenoot Thorgan Hazard op de slotdag van de wintermercato vertrekken bij Dortmund. Hij versierde een transfer, op huurbasis, naar PSV. Met Julian Duranville kwam er wel een andere Belg toe in Dortmund. De zestienjarige buitenspeler verliet Anderlecht voor een avontuur in het Rührgebied.