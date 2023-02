Al honderd ongevallen: rukwinden en sneeuw zorgen voor chaos op de weg in Beieren

Sneeuw en harde wind hebben donderdag zware verkeershinder veroorzaakt in het zuiden van Duitsland. De politie van Beieren meldt bijna honderd ongevallen in het zuidelijkste deel van de deelstaat.

De politie waarschuwt voor gladde wegen. Rukwinden zouden bomen van hun wortels hebben losgetrokken en veel bestuurders belandden met hun auto in grachten langs de weg.

De Duitse meteorologische dienst DWD had voor donderdag winden voorspeld met de kracht van een storm, sneeuwvlagen en zware neerslag in het oosten van de staat en de Beierse Alpen. In de Alpen zou tussen de 20 en 40 centimeter sneeuw kunnen vallen bij hoogten van 1.000 boven de zeespiegel. De DWD voorspelt vergelijkbare neerslag in het Beierse Woud op minstens 800 meter hoogte. Elders wordt er lichtere sneeuwval verwacht.