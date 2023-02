Bart De Wever schiet kandidatuur van PS-voorzitter Magnette als premier af: “Dikke vette nee”

Paul Magnette en Bart De Wever in 2014 — © BELGA

N-VA-voorzitter Bart De Wever wordt niet meteen warm van de open sollicitatie van PS-voorzitter Paul Magnette voor de Wetstraat 16. “In ruil voor de ondergraving van onze Vlaamse welvaart de PS belonen met het premierschap? Dat is een dikke vette nee”, tweet hij.

Magnette stelt donderdag in Le Soir dat hij zijn verantwoordelijkheid niet zal ontlopen als de socialisten na de verkiezingen van 2024 opnieuw de grootste politieke familie zijn en de PS daarbinnen de grootste partij is, en hij in dat geval dus premier zou willen worden. Hij zegt ook dat hij er alles aan zal doen om te vermijden dat de N-VA aan de macht komt en haar versie van het confederalisme invoert, en dat hij de “meest progressieve meerderheid mogelijk” wil, bijvoorbeeld zonder de Franstalige liberalen van MR.

Bart De Wever, vooralsnog de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen, wordt daar niet warm van. “In ruil voor de ondergraving van onze Vlaamse welvaart de PS belonen met het premierschap? Dat is een dikke vette nee”, tweet hij. “Als Wallonië (uiterst) links bestuur wil, moet men het confederalisme aanvaarden en de consequenties van het eigen beleid dragen.”

In de zomer van 2020 voerden De Wever en Magnette als preformateurs na maanden van totale politieke blokkage gesprekken, ook over de institutionele toekomst van België, maar die sprongen af door het gezamenlijke veto van liberalen en ecologisten.