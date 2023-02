“Mijn hart breekt bij iedere betaling”: oplichters imiteren Zonhovens incassobureau om mensen geld af te troggelen

Een incassobureau uit Zonhoven zit met de handen in het haar. Oplichters versturen talloze mails in hun naam om mensen geld af te troggelen. Ook de gemeente Wetteren kreeg een melding en bracht de politie op de hoogte. “Ik heb al zeker duizend mails van slachtoffers gekregen”, zegt Flavia D’Onofrio, zaakvoerder van het incassobureau.

‘Op 2 december hebben wij u een aanmaning gestuurd betreffende een vordering voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2022. Deze vordering is aan ons overgedragen door uw gemeente. Wilt u ons binnen de 15 dagen 252,15 euro betalen?’ Een inwoner van Wetteren kreeg deze mail van het incassobureau Doma Incasso uit Zonhoven.

Althans, zo lijkt het. Want de mail werd verstuurd door oplichters. Nochtans bestaat het bureau echt, met hetzelfde logo, adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer. De alerte Wetteraar signaleerde de mail bij de gemeente, die het bericht doorspeelde aan de politie en de federale overheid.

Elke dag telefoons

“Het is ondertussen al twee maanden bezig”, zucht zaakvoerder Flavia D’Onofrio. “Ik ben elke dag telefoons en mails aan het beantwoorden van ongeruste mensen. Ik heb al zeker duizend mails gekregen, en dan vraag ik me af hoe veel slachtoffers mij niét hebben gecontacteerd.”

D’Onofrio diende klacht in tegen onbekenden. “Het enige wat ik nu kan doen, is de schade beperken. Verschillende mensen hebben de oplichters betaald, want ze sturen me een betalingsbewijs. Gelukkig hebben sommige mensen de betaling alsnog kunnen tegenhouden via hun bank.”

(Lees verder onder de afbeelding)

Deze mail kreeg de alerte Wetteraar, die de mail doorspeelde aan de gemeente. — © rr

“Of dit mijn bureau schade berokkent? Dat weet ik niet. Ik krijg veel begripvolle reacties van mensen, die weten dat ik machteloos sta. Mijn hart breekt wanneer ik hoor dat er mensen effectief betaald hebben. Iemand heeft de daders een betalingslink gestuurd die hij kon traceren, en hij kwam erop uit dat die zich in Hongarije bevinden.”

“Ik vermoed dat dit nog een tijdje zal aanhouden. Ze zullen aanmaningen sturen om toch geld proberen te krijgen. Op een bepaald moment zal het stoppen, en dan zoeken ze een ander incassobureau of een gerechtsdeurwaarders- of advocatenkantoor.”

16.000 meldingen per dag

“Dit is een klassieker”, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity. “Gemeentebesturen en watermaatschappijen worden wel vaker misbruikt voor dit soort van oplichting. We krijgen 16.000 meldingen per dag, en dat aantal stijgt nog steeds. In 2021 kregen we 4,5 miljoen meldingen, vorig jaar waren dat er al 6 miljoen.”

Eggers geeft een aantal tips mee. “Er zijn alarmsignalen: als de mail onverwacht komt, als er een rare url bij staat, als u niet met uw naam wordt aangesproken en wanneer de afzender niet klopt. Sommige daders worden gevat, maar de ‘goede’ cybercriminelen kun je moeilijk traceren. Het is niet hetzelfde als een gauwdief op straat proberen te vatten.”

Ze roept op om verdachte berichten altijd te melden via verdacht@safeonweb.be, zodat de bewuste betalingslink kan worden geblokkeerd. “En als je hebt betaald, dien dan een klacht in bij de politie en verwittig indien nodig CardStop of je bank. Wanneer je je wachtwoorden hebt doorgegeven, verander ze dan zo snel mogelijk.”