Na Otto Vergaerde ook Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) aan sleutelbeenbreuk geopereerd

De Mellenaar van Trek-Segafredo wordt vanavond of vrijdagvoormiddag geopereerd bij dokter Toon Claes in Herentals. “Vallen hoort nu eenmaal bij het vak”, filosofeerde Otto Vergaerde.

Hayter liep zijn fractuur op in de sprint van de Cadel Evans Great Ocean Road Race in Geelong en is ondertussen geopereerd en opnieuw bij hem thuis in Groot-Brittannië. Het eerste probleem is dat de dubbelvoudige ex-wereldkampioen ominum en ploegenachtervolging door deze breuk niet kan meedoen aan de Europese baankampioenschappen die op 8 februari beginnen in het Zwitserse Grenchen.

Vergaerde van zijn kant mist de Omloop Het Nieuwsblad, toch een beetje zijn thuiskoers. Hij is op de baan geschoold maar verkoos inmiddels de weg.