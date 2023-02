Luca Brecel zet horrorstart recht met indrukwekkende comeback in Berlijn

In Berlijn plaatste Luca Brecel (WR 10) zich donderdagmiddag voor de achtste finales van de German Masters. Ondanks de overtuigende cijfers (5-2) moest hij tegen Matthew Stevens (WR 52) uit een diep dal klauteren om in de match te geraken.

De 45-jarige Matthew Stevens toonde met een 128-break in het openingsframe waarom hij ooit de Masters en het UK Championship won plus twee keer de WK-finale haalde. Brecel geraakte ook in frame twee niet in de match en zag het daarna van kwaad naar erger gaan. Enkele ongewone missers en een dramatische fausse queue leken Stevens op weg te zetten naar de 3-0. Maar de ervaren Engelsman liet opnieuw een gaatje, waarop een mentaal sterke Brecel met enkele straffe pots en een deugddoende 62-break de rollen omkeerde. Voorgoed want de 27-jarige Maaslander ging erop en erover om op geen enkel moment nog achterom te kijken. Stevens potte in de laatste vier frames zelfs geen enkele bal meer: 5-2.

Vrijdagmiddag (14u) wacht Brecel een duel met Robert Milkins of Daniel Wells met als inzet een ticket voor de kwartfinales, die vrijdagavond al worden afgewerkt.

Luca Brecel-Mattew Stevens 5-2. Framescores: 0-129(128), 30-53, 68(62)-21, 75(49)-0, 72(51)-0, 87(42)-0, 84(84)-0. (mg)