GETEST. Delirium Sour Quadruple: dit bier doet aan porto denken ★★★★☆ 

Wat doet een verblijf in een eikenhouten vat met bier? Steeds meer brouwers willen het weten. Bij Huyghe lieten ze de donkerbruine Delirium 15 maanden rusten om nadien vast te stellen dat de vaten hun werk hadden gedaan. Hun geur is in de drank gekropen. Het doet aan porto denken. Ook de smaak is beïnvloed. Zoetzuur en fruitig door de spontane verzuring in het vat. Zoet-bittere nasmaak met chocolade toetsen. Nog een beetje diepgang en dit is top. Flessen van 75 cl. Beperkt aantal.

Delirium Sour Quadruple Brouwerij Huyghe, Melle Alcoholvolume 10,8 graden Schenktemperatuur 10-12 Lekker bij tong met madeirasaus Bewaren onbeperkt ★★★★☆