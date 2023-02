Marleen werd ontslagen omdat ze in woonwagen woonde, toch wil ze er nooit meer weg

Genk

“Ik woon sinds september bij haar in en zelfs ons bed is al vier keer verhuisd”, lacht Jean-Pierre. Alles in huis staat op wieltjes. Het huis inbegrepen. Vanaf het prille begin in 1977 - toen het nog niet geregulariseerd was - woont Marleen Moonen in het grootste woonwagenpark van Vlaanderen. “Vroeger keken ze op ons neer, die van het kamp waren krapuul. Nu is er veel meer begrip.”