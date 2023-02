2023 focust op ‘quiet hiring’. Maar wat betekent dat?

Quiet quitting is de minimale invulling van je job. Quiet firing is de werkgevers-variant waarbij een baas een werknemer aan zijn lot overlaat, en die bijvoorbeeld geen jobkansen meer biedt.

In vergelijking hiermee is quiet hiring iets anders. Hier gaan organisaties nieuwe vaardigheden toevoegen, zonder (voltijdse) medewerkers aan te werven. Vaak zijn het dan bestaande werknemers die op andere of extra posities worden geplaatst. Zij moeten dan extra verantwoordelijkheden op zich nemen.

Volgens onderzoeksbureau Gartner is quiet hiring zelfs dé hr-trend voor 2023. Al is het niet helemaal nieuw. Want bij een schaarste aan talent, zoals die de laatste tijd huishoudt, is het logisch dat bedrijven eerst intern kijken. Waarbij ze zo dus de kansen voor eigen medewerkers verhogen.

Let wel, bij quiet hiring wordt vaak nog wél extern aangeworven. Al gebeurt dat dan bijvoorbeeld door in eerste instantie een beroep te doen op freelancers of via interne kanalen. In stilte dus.

Tegenreactie

Toch is bij quiet hiring die andere bekende trend van quiet quitting ook niet helemaal weg. Want het risico bestaat dat medewerkers zich niet aangesproken voelen om meer te gaan (moeten) doen terwijl daar lang niet altijd een extra beloning tegenover staat. Waardoor die interne medewerker misschien toch liever de boot afhoudt.

Tegelijk is quiet hiring ook een beetje een tegenreactie op de manier waarop rekrutering vandaag nog dikwijls verloopt. Want zowel werkgevers als kandidaten kunnen zich die traditionele en vaak langdurige rekruteringstrajecten besparen. Of hoe stil aanwerven tegelijk ook flexibel moet zijn.

Bron: Jobat.be