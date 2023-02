Eerste doorbraak in zoektocht naar vermiste Imane (25) aan sluis in Zemst: fiets uit het water gehaald

In Zemst wordt donderdag opnieuw gezocht naar de 25-jarige vrouw uit Eppegem die zaterdagnacht in de Zenne is gevallen. Dat melden de hulpdiensten. De pop die woensdag is gebruikt om het traject na te bootsen dat het lichaam van de vrouw zaterdagnacht mogelijk heeft afgelegd, is blijven hangen ter hoogte van de sluis in Zemst. Vandaag gaat de Cel Vermiste Personen daar dan ook verder zoeken. De zoektocht heeft kort voor de middag al tot een doorbraak geleid: de fiets van Imane werd zopas uit het water gehaald.

Twee getuigen zagen de vrouw zaterdagnacht omstreeks 1u met haar fiets aan het jaagpad in Eppegem in de Zenne vallen. De hele verdere nacht en zondag werd daarop naar de vrouw gezocht, zonder succes. Een nieuwe zoekactie dinsdag, tot in Boom, en woensdagvoormiddag in een zijarm van de Zenne, leverde evenmin succes op.

Woensdagnamiddag werd daarom een experiment uitgevoerd met een pop met hetzelfde gewicht en afmetingen als het slachtoffer. Die werd kort na 16u in het water gelaten, op een moment dat de omstandigheden van getijden en de stroming gelijkaardig waren als op het moment van het ongeval. De pop werd over een grote afstand meegesleurd en kwam uiteindelijk vast te zitten ter hoogte van de sluis waar de omleiding van de Zenne in de originele Zenne komt, een plek waar al herhaaldelijk werd gezocht.

Afgelopen nacht werd gekeken of de pop zich nog verder zou verplaatsen als het opnieuw hoogtij werd, maar dat is niet gebeurd, ze is blijven hangen op een dertigtal meter voorbij de sluis. Die plek is drie tot vier meter diep en zal nu opnieuw doorzocht worden. Donderdagvoormiddag scant de Cel Vermiste Personen de plek met telescopisch materiaal, donderdagnamiddag, bij hoogtij, zullen duikers de bodem onderzoeken.

Fiets gevonden

Donderdag, kort voor de middag, konden de speurders dan toch belangrijk nieuws melden: de fiets van Imane werd uit het water gehaald. “Hij werd herkend door de familie. Voor hen is dit heel belangrijk. Voor iedereen is dit ook een boost”, aldus Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “We doen nu gewoon voort volgens de planning.”