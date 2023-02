Het inschatten van het juiste bewaarpotentieel van een wijn is geen sinecure. Wijn is geen exacte wetenschap en goed bewaren is vaak gelinkt aan heel wat (externe) factoren. Wij kozen deze maand voor vier wijnen, klassiek maar ook alternatief, waarover we twijfels hebben maar die vandaag wel het beste doen vermoeden. Een beredeneerde gok? Afspraak binnen een vijftal jaartjes voor het eindverdict …