Seppe Smits plaatst zich voor finale slopestyle in Mammoth Mountain op Wereldbeker snowboard

Seppe Smits heeft zich woensdag tijdens de Wereldbekermanche in het Amerikaanse Mammoth Mountain kunnen kwalificeren voor de finale van de slopestyle. De 31-jarige Kempenaar eindigde als zesde (op 25 deelnemers). Zijn beste score, behaald bij zijn tweede run, was 72,73.

In zijn eerste run haalde Smits 52,50. De acht beste snowboarders uit elk van de twee kwalificatiereeksen plaatsten zich voor de finale, die vrijdag op het programma staat.

Voor Smits is het zijn eerste finaleplaats dit seizoen. Zijn beste resultaat tot dusver was een 23e plaats in het Zwitserse Laax, op 22 januari. Smits miste vorig jaar de Winterspelen in Peking door een sleutelbeenbreuk.

Bij de vrouwen kon Evy Poppe zich net niet plaatsen voor de finale. De achttienjarige Gentse werd met een score van 60,31 negende (op twintig deelneemsters) in de enige kwalificatiereeks. De achtste en laatste finaliste, de Japanse Yura Murase, scoorde 65,28 punten. Poppe behaalde haar beste resultaat in de Wereldbeker op 10 december in het Canadese Edmonton. Ze werd toen tweede in de Big Air.