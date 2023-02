Let op: phishingmails verspreid in naam van HBvL

Verschillende lezers hebben donderdagochtend een phishingmail binnengekregen in naam van Het Belang van Limburg. In de mail wordt gevraagd om een advertentie in De Buurtkrant te wijzigen via een link. Klik deze link zeker niet open.

In de malafide mail waarschuwen de oplichters de ontvanger dat er in zijn of haar naam een advertentie zal verschijnen in De Buurtkrant van Het Belang van Limburg. Wie zijn advertentie wil wijzigen, moet dat via een link in de mail doen. Maar het gaat om een valse e-mail, die niet door Het Belang van Limburg verstuurd is. Er is immers sprake van een publicatie op 12 juni 2015. Bovendien is De Buurtkrant inmiddels opgegaan in onze rubriek ‘Goednieuws’.

© rr

Klik dus zeker niet op de link. Vermoedelijk gaat het om phishing, waarbij de oplichters via een valse website bankgegevens proberen te bemachtigen. Sinds de mail donderdagochtend werd verstuurd, wordt de klantendienst van HBvL overstelpt met telefoons. Heb je al persoonlijke gegevens doorgegeven? Contacteer dan de klantendienst van je bank en Card Stop (078 170 170) om je kaarten en rekeningen te laten blokkeren. Je doet ook best aangifte bij de politie tegen onbekenden.

© rr

siol