Arts ontdekt het verband tussen kromme benen en knie-artrose: “30% van de mensen hebben lichte O-benen”

Hoogstraten, Turnhout

De Universiteit Hasselt heeft een doctoraat toegekend aan William Colyn uit Hoogstraten. Hij werkt als orthopedist in AZ Turnhout en deed een onderzoek om knieprotheses te verbeteren. Het resultaat is dat de oorspronkelijke stand van de knie kan bepaald worden voor dat knieslijtage zich voordeed, waardoor er veel minder problemen met protheses opduiken. “Vroeger was 20% van de patiënten die een nieuwe knie kreeg niet tevreden.”