Belgen zijn bij de grootste gebruikers van slaappillen in Europa. Elk jaar slikken we er zo’n 400 miljoen. Het probleem is zo groot dat apothekers nu ook worden ingeschakeld om ons te helpen afkicken. Wij spraken met drie (ex-)gebruikers over wat de pillen met je doen, en hoe moeilijk het is ervan af te raken.