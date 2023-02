Sint-Oda in pelt vertoeft al in carnavalsfeer

Pelt

In Sint-Oda groeit de carnavalsfeer. Na een hevige strijd tussen drie kandidaat-prinsenparen, werden Jolien, Chloë, Nele en Maikel tijdens een carnavalsfeestje verkozen tot prinsessen en prins 2023. Zij zullen de scepter zwaaien op dinsdag 21 februari tijdens de carnavalsstoet die Sint-Oda traditioneel organiseert. De stoet vertrekt om 13.30 uur in de Kapelstraat richting Langstraat, vandaar trekt de stoet naar de Ballaststraat en zo terug via de Kapelstraat naar Sint-Oda. Het gebeuren wprdt afgesloten met een carnavalsfeestje op het terras van Sens-city. gvb