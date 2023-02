Broers Dardenne willen hun nieuwste film niet op filmfestival in Iran: “Uitstalraam van dictatoriaal en moordzuchtig religieus regime”

‘Tori et Lokita’ — © rr

Het Belgische regisseursduo Jean-Pierre en Luc Dardenne eist dat hun laatste langspeelfilm ‘Tori et Lokita’ van de affiche van het Fajr Internationaal Filmfestival in de Iraanse hoofdstad Teheran wordt gehaald. Dat hebben de broers laten weten in een communiqué.

De broers Dardenne noemen het festival “het uitstalraam van een dictatoriaal en moordzuchtig religieus regime dat wij veroordelen”. Het programmeren van ‘Tori et Lokita’ is in tegenspraak met de talrijke petities die de Dardennes hebben ondertekend om de harde onderdrukking van de manifestaties tegen het Iraanse regime aan de kaak te stellen, klinkt het.

Les films du Fleuve, het productiehuis van de broers, zegt niet te weten hoe het Iraanse filmfestival een kopie van ‘Tori et Lokita’ in handen heeft gekregen. “We zijn dat aan het onderzoeken.”

Iran is al geruime tijd in de ban van protesten tegen het regime. Die barstten los na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september 2022. Zij stierf na haar arrestatie door de zedenpolitie, die haar had ingerekend omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen zou hebben overtreden.