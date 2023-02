Vlaamse werkloosheidsgraad stijgt voor derde maand op rij

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in januari voor de derde maand op rij gestegen. De werkloosheidsgraad belandt op 6 procent. Dat heeft de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB bekendgemaakt.

Vlaanderen telde eind januari 191.647 werklozen, of werkzoekenden zonder werk. Dat is een stijging met 3,2 procent in vergelijking met januari 2022. Ook in november en december vorig jaar was het aantal werklozen al toegenomen op jaarbasis.

De werkloosheidsgraad - de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk woonachtig in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking - kwam in januari uit op 6 procent. Zowel in januari vorig jaar als in december was dat 5,8 procent.

Net zoals de voorbije maanden nam vooral het aantal werklozen toe die minder dan een jaar zonder werk zitten (+22 procent op jaarbasis). Ook zijn er opvallend meer hooggeschoolde werklozen (+9 procent). “Deze stijging wordt in belangrijke mate gedreven door hooggeschoolden met de Oekraïense nationaliteit”, stelt de VDAB.

De Oekraïners maken ook dat het aantal werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie op jaarbasis met meer dan 10.000 (of 36 procent) is gestegen. “Bijna de helft van de toename is toe te schrijven aan burgers met de Oekraïense nationaliteit (+4.641 tussen januari 2022 en januari 2023)”, aldus de VDAB.