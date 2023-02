Ze zijn gezond, maar ongeliefd: we eten te weinig peulvruchten

Kikkererwten, linzen, witte bonen en andere eiwitrijke peulvruchten: per Vlaming wordt er jaarlijks amper 800 gram van verkocht en slechts een kleine minderheid maakt ze frequent klaar. Dat moet beter, meent het Vlaams Instituut Gezond Leven. Omdat peulvruchten met hun hoog eiwitgehalte geknipte vleesvervangers zijn, terwijl ze een erg lage milieu-impact hebben. En, interessant in tijden van koopkrachtcrisis: ze zijn goedkoop.

Dus organiseert Gezond Leven vanaf volgende maandag, 6 februari, de Week van de Peulvrucht. Maar er is werk aan de winkel. Slechts 31 procent van de Vlamingen vindt kikkererwten en linzen lekker, zegt het VLAM-onderzoek. Jolien Jonckheere, stafmedewerker gezonde voeding bij Gezond Leven: “De Vlaming staat wel open voor peulvruchten, maar weet nog niet zo goed hoe hij ze moet klaarmaken.” Dus kan hij inspiratie voor lekkere, eenvoudige en gezonde recepten vinden in de Zeker Gezond-app. “We bieden daar ook half-om-halfrecepten aan. Die bevatten zowel vlees als peulvruchten. Ideaal om te experimenteren dus. Je vindt er bijvoorbeeld recepten voor spaghetti met linzen of chili con/sin carne. Daarmee hoef je je alledaagse kookroutine niet helemaal overboord te gooien, want deze gerechten voelen vertrouwd en herkenbaar.”