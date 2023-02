Kato uit Jesseren krijgt literatuurprijs in Sint-Truiden

Borgloon

Kato De Bruycker uit het Loonse Jesseren werd als laureaat gekozen met haar verhaal ‘Amira’ in de categorie ‘Kortverhaal – Jongeren’. De Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden trekken elk jaar heel wat nieuw schrijftalent aan. De winnaars komen vaak van over gans Vlaanderen, maar deze keer is het dus prijs voor Kato. Zij reageert opgetogen: “Uiteraard voel ik me vereerd dat ik deze prijs gewonnen heb. Ik schrijf ondertussen al bijna vier jaar, maar eigenlijk wist ik nooit echt of wat ik deed wel ‘goed’ was. Deze prijs geeft me wel erkenning. Denk dat ik nu wel kan zeggen dat ik op de goede weg ben.”

Het verhaal gaat over een jong meisje, Fatima, die in een oorlogsgebied leeft, maar die vanuit haar kinderlijke visie de situatie niet begrijpt. Kato: “Ik heb geprobeerd om afschuwelijke omstandigheden weer te geven door de ogen van een onwetend kind. Ze trekt zich op aan haar versleten pop Amira. Ik heb hierover geschreven omdat onrecht, en in het bijzonder onrecht bij kinderen me altijd sterk raakt.” (rudc)