DE GROTE TEST. 10 kruidenpotjes met waterreservoir: “Ze beloven veel, maar presteren amper”

Iedereen maakt het mee: de verse kruiden die je koopt in de supermarkt overleven het amper een week. We vergeten ze wel eens water te geven of geven ze net te veel. Kruidenpotjes met waterreservoir zouden een oplossing zijn. Onze groenman trok daarom met tien zo’n potjes naar kruidenexpert David Van Steenkiste. Hun besluit: “Kruidenpotten breken geen potten” en “hoe simpeler hoe beter”.