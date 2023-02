Dames boven op Pukkelpop: na Billie Eilish komen ook Angèle en Anne-Marie naar Kiewit

Op de TV-schermen van de Pukkelpopcontainer aan de kanaalkom in Hasselt verscheen vandaag om 11 uur niet één naam, maar twee. Die van Angèle en Anne-Marie.

In februari zal Angèle - zangeres, tekstschrijver, producer, labelbaas, model - op de cover van de Franse Vogue staan. In augustus staat Angèle Van Laeken op het hoofdpodium van Pukkelpop. De Brusselse die met Dua Lipa mondiale aanvallen van Fever veroorzaakte, zal op zaterdag 19 augustus het hoofdpodium afsluiten. Een Franstalige headliner op Pukkelpop: we moeten al serieus in ons geheugen graven, maar we komen niet meteen op een naam. Daft Punk ja, maar die waren weinig spraakzaam. In 2018 stond Angèle al eens de Dance Hall van Pukkelpop.

Anne-Marie. — © RR

Ook op het hoofdpodium die zaterdag: de uit Essex afkomstige Anne-Marie. Ze heeft twee albums en een EP op haar palmares, en er zijn de samenwerkingen met o.a. David Guetta, Clean Bandit, Rudimental, Major Lazer en, op haar meest recente single ‘Psycho’, met de Britse rapper Aitch. Anne-Marie was ook al eerder te zien op Pukkelpop: in 2016 en 2019.

Morgen wordt voor een laatste keer een Pukkelpopaankondiging gedaan om 11 uur . De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort. Pukkelpop vindt plaats van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus.