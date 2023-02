Antonio Mirabile is allround privédetective: “Ik doe mijn job met hart en ziel. Als ik het alleen voor het geld zou doen, was ik al lang gestopt.” — © Sven Dillen

Hasselt/Zonhoven/Genk

Waar houden privédetectives in Limburg zich mee bezig? Verzekeringsdossiers. Of het vaststellen van overspel. Of erger. “Voor sommige opdrachten draag ik een kogelvrij vest.”