NBA. Boston verplettert Brooklyn, Lillard leidt Portland naar zege tegen Memphis

Boston blijft baas in de Eastern Conference van de NBA. De Celtics wonnen woensdag met duidelijke 139-96 cijfers van nummer vier Brooklyn. Damian Lillard was intussen de uitblinker bij Portland, dat een 112-122 overwinning boekte bij Memphis.

Boston maakte in TD Garden al in het eerste kwart het verschil tegen Brooklyn (46-16). Jayson Tatum had dan al 18 van zijn 31 punten gemaakt. De bezoekers konden die achterstand nooit meer ophalen. Kyrie Irving (20 ptn) kon geen vuist maken, zonder zijn geblesseerde ploegmaats Kevin Durant (knie), Ben Simmons (knie) en T.J. Warren (scheenbeen).

In Philadelphia namen de Sixers revanche voor hun nederlaag twee dagen geleden tegen Orlando. Het werd ditmaal 105-94. James Harden (25 ptn, 10 assists en 9 rebounds) miste nipt een ‘triple-double’. Joel Embiid droeg bij aan de zege met 28 punten, maar kon de laatste twaalf minuten niet meer scoren. De uitblinker van maandag, Paolo Banchero, kwam ditmaal voor Magic niet verder dan 13 punten en 9 rebounds.

Portland strijdt als elfde in het westen nog volop voor de play-offs. Het boekte woensdag een belangrijke zege in Memphis. Damian Lillard stond er weer. Naast zijn 42 punten was hij ook goed voor 10 assists en 8 rebounds. Hij overvleugelde daarmee zelfs revelatie Ja Morant, die met 32 punten, 12 assists en 9 rebounds net naast een ‘triple-double’ greep. Memphis blijft tweede in het westen, ondanks haar zesde nederlaag in de laatste zeven duels.

Nummer drie Sacramento diende San Antonio haar zesde nederlaag op rij (109-119) toe. De Kings konden rekenen op Domantas Sabonis (34 ptn en 11 rebounds) en De’Aaron Fox (31 ptn en 10 assists).

Minnesota van zijn kant klopte kampioen Golden State na een verlenging met 117-114. D’Angelo Russell scoorde in het laatste kwart in drie minuten veertien punten op een rij. Hij haalde een totaal puntenaantal van 29. Anthony Edwards (27 ptn) en Naz Reid (24 ptn en 13 rebounds) forceerden de beslissing in extra tijd. Bij Golden State miste sterspeler Stephen Curry (29 ptn en 10 rebounds) het winnende shot op drie seconden van de buzzer.