Stookolie kost weer minder dan een euro per liter

De maximumprijs van stookolie (gasolie verwarming 50S) daalt vrijdag met ruim 3,6 cent per liter. Wie 2.000 liter bestelt of meer, betaalt nog maximaal 0,9785 euro per liter. Bij kleinere bestellingen is dat 1,0141 euro per liter.

De stookolieprijs zakte de voorbije weken al een paar keer onder de symbolische kaap van 1 euro per liter, maar voordien was dat van begin maart vorig jaar geleden.