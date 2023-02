Stayen krijgt naampartner: STVV voetbalt voortaan in het Daio Wasabi Stayen Stadium

Stayen gaat in zee met de internationale wasabiproducent Daio. Dat maakte STVV donderdagochtend bekend in een persbericht. Daio verbindt zijn naam aan het stadion, waardoor de Kanaries hun thuiswedstrijden voortaan afwerken in het Daio Wasabi Stayen Stadium.

Lees hier het integrale persbericht:

Stayen is een mythische plaats voor elke STVV-supporter. Binnenkort krijgt de thuishaven van de Kanaries extra gezelschap. Het stadion krijgt immers een naampartner, in de vorm van de internationale wasabiproducent Daio. Belangrijk voor elke STVV-fan: de naam ‘Stayen’ blijft daarbij bewaard.

Daio zal haar merk verbinden aan de heilige grond van Stayen. Het bestuur van Daio ziet heel wat gelijkenissen tussen beide regio’s: “We zijn blij om de officiële naampartner te worden van Stayen, het stadion van voetbalclub STVV. Als bedrijf zien we heel wat overeenkomsten tussen onze thuisbasis Nagano en de ruime regio rond Sint-Truiden. Bovendien herkennen we ons in de visie van STVV, dat streeft naar wederzijds begrip tussen België en Japan. Ten slotte delen Daio en STVV een rijke geschiedenis. Daio teelt al meer dan 100 jaar wasabi, één van de belangrijkste voedingsproducten van Japan, terwijl voetbalclub STVV binnenkort haar 100ste verjaardag viert. In de toekomst willen we de wasabi-traditie delen met mensen in de hele wereld.”

Relatie tussen Haspengouw en Japan versterken

Ook Takayuki Tateishi is blij met de samenwerking. “Omdat STVV een aantrekkelijk merk is, slagen we er regelmatig in om nieuwe partnerships te sluiten. Dat verbetert niet alleen onze financiële situatie. Het versterkt ook de relatie tussen Haspengouw en Japan op lange termijn”, aldus de CEO. “De keuze voor Daio sluit aan bij ons DNA. Door de jaren heen hebben we een goede relatie opgebouwd met heel wat fruit- en voedingsbedrijven. Denk maar aan het iconische shirt van de jaren ’90, waarop de afbeelding van een appel prijkte. Met dit nieuwe partnership trekken we deze lijn door.”

Stadionnaam gerespecteerd

Opmerkelijk: de naam ‘Stayen’ blijft bewaard binnen het naampartnership. Stayen geeft haar stadionnaam dus niet op – zoals dat bij andere clubs soms het geval is – maar voegt een naampartner toe. Vergelijk het met FC Barcelona, dat tegenwoordig in Spotify Nou Camp speelt.

“Stadionpartners zijn een internationale trend. En STVV is een professionele voetbalclub. Maar bij voetbal hoort ook traditie. Daarom laten we de naam ’Stayen’ niet verloren gaan. De stadionnaam wordt voortaan het Daio Wasabi Stayen Stadium. De mensen van Daio dragen dezelfde waarden uit als ons, vandaar zien we elkaar als gelijken. We willen allemaal de best mogelijke beleving bieden: Daio in kruiden, Stayen bij een verblijf op de site en STVV als voetbalclub”, aldus stadioneigenaar Roland Duchâtelet.