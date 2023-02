Jonge Duivels treffen onder meer Spanje en Schotland in kwalificaties EK 2025

De Belgische beloften nemen het in de kwalificaties voor het EK voetbal van 2025 in groep B op tegen vijfvoudig kampioen Spanje, Schotland, Hongarije, Kazachstan en Malta. Dat was het resultaat van de loting van donderdag. België zat voor de loting in pot 2.

De 52 ploegen werden ondergebracht in negen groepen. Zeven groepen tellen zes landen, twee poules bestaan uit vijf landen. De negen groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich voor de eindronde met zestien landen. De zes overige tweedes werken barrages af voor de drie laatste tickets voor de eindronde. Organisator Slovakije is automatisch gekwalificeerd.

De kwalificaties vinden plaats tussen maart 2023 en oktober 2024. De barrages worden in november 2024 gespeeld.

EK komende zomer

Eerst staat er voor de Jonge Duivels nog het EK van deze zomer op het programma, in Roemenië en Georgië (9 juni-2 juli). De Belgen van bondscoach Jacky Mathijssen werden daar ondergebracht in groep A, met Nederland, Portugal en gastland Georgië. België plaatste zich voor het EK als groepswinnaar in kwalificatiepoule I dankzij een knappe 20/24 in de kwalificaties. Schotland en Kazachstan behoorden ook toen tot de tegenstanders.

Jacky Mathijssen: “Spanje wordt een uitdaging”

“Voor onze spelers is het fantastisch dat ze zich kunnen meten met een absoluut topland als Spanje”, zegt bondscoach Jacky Mathijssen. “Met Schotland en Kazakhstan hebben we twee landen in onze groep die in de vorige kwalificatiecampagne ook al in onze groep zaten. Hongarije en Malta vervolledigen onze groep. Spanje wordt een uitdaging. De andere vier landen zijn stugge tegenstanders die we eigenlijk moeten aankunnen, al besef ik dat het niet altijd evident zal zijn.”