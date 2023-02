Antwerpse politie vat Nederlander die allicht aanslag wilde plegen op woning in Wilrijk

In het Antwerpse district Wilrijk heeft de lokale politie donderdagochtend wellicht een aanslag op een woning kunnen verijdelen. Een jonge Nederlander werd betrapt toen hij een spandoek aan de woning aan het ophangen was en in zijn buurt vond de politie een vuurwapen. Er is even later ook nog een tweede Nederlandse verdachte opgepakt.

Het was een camera-operator van de politie die omstreeks 5 uur opmerkte dat een man zich verdacht gedroeg aan een woning aan de Boomsesteenweg, de parallelweg van de A12 in Wilrijk. Hij leek er een spandoek op te hangen, wat deed denken aan enkele eerdere aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu.

De politie snelde ter plaatse en kon de verdachte inrekenen. Er werd ook een vuurwapen aangetroffen dat de man nog snel zou hebben weggegooid. De speurders vermoeden dat de verdachte plande om daarmee op de woning in kwestie te schieten.

Een vijftigtal meter verderop, in de Valkstraat, trof de politie even later een Nederlands voertuig aan met een inzittende. Ook die jonge Nederlander werd opgepakt, aangezien hij volgens de politie geen zinnige verklaring kon geven waarom hij op dat vroege uur in Wilrijk rondhing.

Het voertuig werd getakeld voor sporenonderzoek. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek, dat de vermoedelijke link met het drugsmilieu verder moet blootleggen.