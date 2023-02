Zo wil Netflix delen van paswoord onmogelijk maken

Netflix test momenteel al in een aantal landen een abonnement waarbij klanten een extra kost betalen om de streamingdienst te gebruiken op verschillende locaties. In die landen zou momenteel een controlemechanisme uitgerold worden, waarbij klanten “minstens één keer om de 31 dagen” moeten inloggen via de wifiverbinding van de primaire locatie van de klant die het abonnement betaalt.

Netflix zou dat controleren via informatie “zoals IP-adressen, de gebruikte toestellen, en de activiteit op het account”. Toestellen die niet aan die voorwaarde voldoen, zouden niet langer kunnen inloggen. Op die manier zouden families of vriendengroepen dus niet meer (eenvoudig) een account kunnen delen.

Netflix broedt al langer op plannen om die praktijk tegen te gaan. Klanten die hun account willen delen met anderen die niet op dezelfde locatie wonen, zullen dat tegen een meerprijs wel kunnen. Gebruikers die gebruikmaakten van andermans account en een eigen abonnement willen afsluiten, zullen hun profiel en kijkgeschiedenis dan weer daarnaar kunnen meenemen.

Het is niet duidelijk of en wanneer Netflix hetzelfde systeem ook in België zal uitrollen.